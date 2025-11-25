КАБАР: В Киргизстан за нанесени на околната среда щети е задържан чуждестранен гражданин, генерален директор на златно находище

Държавният комитет за национална сигурност (ДКНС) на Киргизстан установи многочислени нарушители в дейността на компания „Кемин Ресурс Груп“ и на генералния ѝ директор – китайският гражданин Т.Д., предаде киргизстанската новинарска агенция КАБАР.

Пресслужбата на ДКНС съобщи, че в рамките на разследването е назначена комисия от служители на Министерството на природните ресурси и Горската служба на Министерството на извънредните ситуации за нанесени екологични щети при провеждането на геоложки проучвателни дейности в находище „Долпран“ в Кемински район на Чуйска област.

„В хода на проверката на находище „Долпран“ са изяснени нарушения: разрушена е земна повърхност с площ от 14 399 кв. м, несъответствия с технически проект, замърсяване на почвите, неизпълнение на условията на лиценза, предоставяне на недостоверни данни на властите, нарушения на законите „За природните богатства“ „За промишлената сигурност на опасните производствени обекти“ и на правилника „За сигурност на производствените процеси при добив на полезни изкопаеми по открит начин“, пише в изявлението на ДКНС.

Според заключенията на експертизата от дейността на находище „Долпран“ на природата са нанесени особено големи щети.

След следствено-оперативните мероприятия на 20 ноември 2025 г. генералният директор на златното находище Т.Д. е задържан и на основата на решение на Октомврийския съд в Бишкек е вкаран в затвора.

