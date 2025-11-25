Пътни полицаи в Смолян проверяват изправността на автомобилите в третата кампания от акция „Зима“

Екипи на „Пътна полиция“ в Смолян извършват днес проверки на изправността на автомобилите и подготовката им за зимния период. Проверките в Контролно-техническия пункт са част от третата кампания на традиционната акция „Зима“, посочи пред БТА гл. инсп. Пламен Йорданов, началник сектор „Пътна полиция“.

Пътни полицаи отклоняват за проверка на случаен принцип автомобили, движещи се по ул. „Родопи“, след което колите са подложени на обстоен преглед с технически средства в пункта. Проверяват се спирачната и осветителната уредба, дълбочината на грайферите на гумите и техническата изправност. Съществени нарушения на проверяваните автомобили не бяха открити в първите часове от акцията. При установяване на сериозни проблеми, съответната кола може да бъде спряна от движение, уточниха от „Пътна полиция“.

Над 51 акта за нарушения са съставени на пешеходци при предходните кампании на акция „Зима“, информира гл. инсп. Йорданов. Част от санкциите са за телефонни разговори при пресичане на пешеходна пътека.