Тръмп заяви, че частни донори са дали 130 милиона долара за покриване на заплатите на военните насред парализата заради липсата на бюджет

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че частни донори са дали 130 милиона долара за покриване на заплатите на военните насред парализата на федералните служби заради липсата на бюджет за новата фискална година, предаде Ройтерс.

Тръмп нарече донорите "приятели", но отказа да съобщи имената им. Той заяви, че те са се обадили лично в Белия дом, за да предложат даренията.