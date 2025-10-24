Двама души бяха осъдени в Турция за шега, счетена за обидна към религията

Съд в Истанбул наложи днес условни присъди на двама мъже за коментари в ЮТюб видео, които според прокуратурата могат да подбудят религиозна омраза, предаде държавната Анадолска агенция, цитирана от ДПА.

Богач Сойдемир - водещ на онлайн шоуто, и неговият гост Енес Акгюндуз бяха осъдени на седем месеца и 15 дни условно лишаване от свобода за „подбуждане към омраза чрез пресата“.

Прокуратурата твърди, че шега в шоуто се позовава на хадит - изказване на пророка Мохамед – по начин, който е провокативен и обиден за религиозните ценности.

Спорният коментар е бил направен по време на дискусия за това как човек би отговорил на някой, който казва, че „алкохолът е майка на всички злини“ – израз, приписван на Мохамед. Отговорът е бил „Milf“ – унизителен термин, отнасящ се до привлекателни по-възрастни жени, който се използва и в турския език.

Обвиняемите заявиха пред съда, че видеото е било замислено като хумористично, а не като обида.

Решението поднови дебата в конституционно светската Турция относно нарастващия религиозен консерватизъм и по-строгите ограничения върху сатирата, посочва ДПА.