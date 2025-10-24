МИНА: Не подкрепям идеята Черна гора да се откаже от правото на вето след присъединяването си към ЕС, каза премиерът Милойко Спаич

Черногорският премиер Милойко Спаич каза, че не подкрепя идеята Черна гора да се откаже от правото на вето след присъединяването си към ЕС, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Както съобщава всекидневникът „Победа“, при участието си в панела „Западните Балкани и Европейският съюз“ в Лондон след срещата на върха на Берлинския процес, където, Спаич в отговор на журналистически въпроси относно възможността за членство в ЕС без право на глас, е заявил, че суверенитетът е много важен за черногорците.

„Ако се откажете от суверенитет, трябва да имате някакъв механизъм за контрол: отказвате се от нещо, за да спечелите от нещо“, казал Спаич, добавяйки, че в този случай Черна гора ще се превърне в нещо като европейски икономически носител, подобно на Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

„И този модел е напълно приемлив, това е прагматичен обмен, при който не сте принудени да се съгласявате с всичко, което прави ЕС. Можете да приемете по-голямата част, но все пак можете да направите някои изключения“, отбелязал Спаич.

Според него ако Черна гора не се присъедини по сегашния модел за членство в ЕС, тогава ще се превърне в нещо подобно.

„И тогава ще трябва да живеете с Черна гора като следващата Швейцария на Балканите. Не знам дали искат това“, казал Спаич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)