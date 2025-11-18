Премиерът на Канада премина успешно през ключово гласуване на първия си бюджет

Долната камара на канадския парламент снощи гласува с незначително мнозинство в подкрепа на първия бюджет, предложен от правителството на премиера Марк Карни, отлагайки заплахата от нови избори след по-малко от година, предаде Ройтерс.

Законодателите гласуваха със 170 на 168 гласа за приемане на предложение, което позволява Камарата на общините да започне разглеждането на бюджета. Въпреки че през следващите месеци предстоят още гласувания, снощният резултат показа, че бюджетът вероятно ще бъде одобрен.

Либералите на Карни нямат абсолютно мнозинство в 343-местната Камара на общините и се нуждаят от подкрепата или гласуване като „въздържал се“ на няколко опозиционни представители.

Бюджетът на Карни – икономическата рамка за следващата фискална година – предвижда удвояване на бюджетния дефицит за справяне с митата на САЩ и финансиране на програмите за отбрана и жилищно настаняване.

Въпреки че предлага намаляване на броя на служителите на федералното правителство, бюджетът не съдържа толкова мерки за икономии, колкото някои опоненти на управляващите се опасяваха.

Последните проучвания показват, че ако изборите бяха сега, либералите щяха да запазят властта си.

Дясноцентриската опозиционна Консервативна партия се бори с вътрешни разногласия след изборната загуба през април от либералите, а лидерът ѝ Пиер Поалиевър през януари ще бъде подложен на официална оценка на представянето си.