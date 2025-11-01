Подробно търсене

Канадският премиер Карни заяви, че се е извинил на Тръмп за политическата реклама с изказване на Роналд Рейгън

Владимир Арангелов
Канадският премиер Марк Карни. Снимка: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP
Гьонгджу,  
01.11.2025 09:00
Канадският премиер Марк Карни заяви днес, че се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за насочената към американската общественост политическа реклама, която предизвика гнева на Тръмп, предаде Ройтерс.

Рекламата, поръчана от консервативния премиер на провинция Онтарио Дъг Форд, използва откъс от изказване на иконата на американските консерватори и бивш президент Роналд Рейгън, в което той казва, че митата водят до търговски войни и до икономическа катастрофа.

В отговор Тръмп обяви, че увеличава митата върху стоките от Канада и Вашингтон също така прекрати търговските преговори с Канада.

31.10.2025 06:04

Си Цзинпин ще проведе двустранни срещи с японския и канадския лидер след търговското споразумение с Тръмп

Китайският президент Си Цзинпин ще бъде в центъра на срещата на лидерите от Тихоокеанския регион днес в Южна Корея, където ще проведе разговори с канадския, японския и тайландския лидер, след като сключи крехко търговско споразумение с американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
27.10.2025 14:37

Как една телевизионна реклама внесе хаос в отношенията между Канада и САЩ

Телевизионна реклама с дължина 30 секунди, чиято цел беше да убеди американците, че наложените от страната им мита за стоки от Канада са несправедливи, вместо това предизвика дипломатическа криза в отношенията между двете страни миналата седмица, пише сп. "Тайм". Рекламата беше финансирана от правителството на провинция Онтарио и в нея бяха използвани аудиоклипове от реч на президента Роналд Рейгън от 1987 година. Тя беше част от медийна кампания на стойност около 75 милиона канадски долара, която предизвика необичайна реакция от страна на САЩ - президентът Доналд Тръмп обяви, че прекратява всички търговски преговори с Канада, а след това предприе стъпки за по-нататъшно увеличаване на митата, отбелязва списанието. Отава се опита да овладее последствията, а премиерът на Онтарио се съгласи да оттегли рекламата и да преустанови кампанията, но на двустранните отношения вече бяха нанесени щети, които вероятно няма да бъдат преодолени лесно, коментира "Тайм".
24.10.2025 23:46

Канада обяви, че ще "направи пауза" в рекламната кампания, заради която Доналд Тръмп спря двустранните търговски преговори

Властите в Онтарио заявиха, че ще направят пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс.
24.10.2025 10:46

Защо Тръмп прекрати внезапно търговските преговори с Канада

Късно в четвъртък президентът Тръмп заяви, че прекратява търговските преговори с Канада, като посочи телевизионна реклама, спонсорирана от правителството на Онтарио, в която се чува гласът на Роналд Рейгън, който говори отрицателно за митата. "Въз

