Николай Велев
Канада обяви, че ще "направи пауза" в рекламната кампания, заради която Доналд Тръмп спря двустранните търговски преговори
Премиерът на канадската провинция Онтарио говори пред жуналисти в Квебек, 6 октомври 2025 г. Снимка: Jacques Boissinot/The Canadian Press via AP
Квебек ,  
24.10.2025 23:46
Властите в Онтарио заявиха, че ще направи пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс.

В рекламата се чува гласа на покойния американски президент Роналд Рейгън, който казва, че митата предизвикват търговски войни и икономическа катастрофа.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд.

"След разговор с премиера (Марк) Карни Онтарио от понеделник ще направи пауза в рекламната си кампания, свързана със САЩ, за да могат да се подновят търговските преговори", пише в изявление на Форд.

