Илиян Цвейн
САЩ продължават преговорите с търговски партньори въпреки решението на апелативен съд, че повечето мита са незаконни
Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър, Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein, архив
Вашингтон,  
31.08.2025 16:59
 (БТА)

Администрацията на президента Доналд Тръмп продължава преговорите с търговски партньори на САЩ въпреки решението на американски апелативен съд, че повечето мита върху вноса са незаконни. Това заяви днес американският търговски представител Джеймисън Гриър в интервю за "Фокс нюз", предаде Ройтерс.

"Нашите търговски партньори продължават да работят в тясно сътрудничество с нас по преговорите“, независимо от решението на съда, каза Гриър.

Той не посочи с кои страни САЩ все още водят търговски преговори, но посочи, че в събота сутринта е разговарял по темата с министър на търговията на неуточнена страна.

Апелативният съд на САЩ в окръг Колумбия в петък се произнесе по законността на т. нар. реципрочни мита, обявени от президента Тръмп през април, както и по тарифите, наложени върху вноса от Китай, Канада и Мексико през февруари, като ги обяви за незаконни.

Решението не засяга митата, наложени по силата на други правни разпоредби, като например тези върху вноса на стомана и алуминий в САЩ.

Тръмп разкритикува съдебното решение и заяви, че ще отнесе случая до Върховния съд на САЩ. Апелативният съд заяви, че тарифите могат да останат в сила до 14 октомври, за да се даде възможност за обжалване.

По думите на Гриър митата, които Тръмп наложи на вноса от десетки страни, досега са генерирали приходи от повече от 150 милиарда долара.

Митата засягат около 69 процента от вноса на стоки в САЩ, но ако решението на апелативния съд бъде потвърдено от Върховния съд, оставащите в сила тарифи ще важат за около 16 процента от вноса, съобщи Си Ен Би Си, позовавайки се на данни на базираната във Вашингтон изследователска организация "Таксфоундейшън" (Tax Foundation).

