Прекратяването на освобождаването от мита на пратки с ниска стойност в САЩ е за постоянно, заявиха американски официални представители

Владимир Арангелов
Снимка: AP/Jenny Kane
Вашингтон,  
29.08.2025 06:51
 (БТА)

Освобождаването от мита на пратки за САЩ на стойност под 800 долара приключва окончателно днес и започва шестмесечен преходен период, през който ще се плаща фиксирана такса от 80 до 200 долара на пратка в зависимост от страната на произход, заявиха официални представители от администрацията на президента Доналд Тръмп, цитирани от Ройтерс.

Тази мярка разширява отмяната на „де минимис“ изключението за пратки от Китай и Хонконг от по-рано тази година.

„Премахването от страна на президента Тръмп на смъртоносната „де минимис“ вратичка ще спаси хиляди американски животи, като ограничи потока на наркотици и други опасни забранени артикули, и ще добави до 10 милиарда долара годишно към приходите от мита на нашето министерство на финансите“, заяви пред репортери търговският съветник на Белия дом Питър Наваро.

/ВА/

