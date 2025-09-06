Пощенският трафик към САЩ е спаднал с над 80 процента, след като правителството на Тръмп върна митата върху евтините пратки, обяви ООН

Пощенският трафик към САЩ е спаднал с повече от 80 процента, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп отмени освобождаването от мита на пратки с евтини вносни стоки, информира днес пощенската агенция на ООН, цитирана от Асошиейтед Прес.

Световният пощенски съюз заяви, че е започнал да въвежда нови мерки, които да помогнат на пощите по целия свят да изчисляват и да събират мита или такси, след като САЩ премахнаха т. нар. „де минимис“ - изключение за пратки с ниска стойност.

Осемдесет и осем пощи са информирали Световния пощенски съюз, че са преустановили някои или всички услуги за САЩ, докато не бъде намерено решение на въпроса за пратките за САЩ на стойност до 800 долара, които до неотдавна бяха освободени от митнически такси.

Преди мярката да влезе в сила, пощенският съюз изпрати писмо до държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в което изрази загриженост относно нейното въздействие.

Изключението „де минимис“ съществува в някаква форма от 1938 г. и правителството на Тръмп твърди, че то се използва като вратичка, през която чуждестранните фирми избягват митата, а престъпниците внасят наркотици в САЩ.

Световният пощенски съюз заяви, че на членовете му не е било дадено достатъчно време или указания, за да се съобразят с процедурите, описани в указа на президента на САЩ от 30 юли, с който той премахна правото на безмитен внос на стоки с ниска стойност.