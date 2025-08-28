Британските пощи пускат услуги, облекчаващи пратките до САЩ

Британската пощенска и куриерска компания "Роял мейл" (Royal Mail) обяви, че ще бъде първият международен оператор, който ще започне да предлага нови услуги, за да могат хората да продължат да изпращат стоки до САЩ преди влизането в сила утре на новите митнически изисквания на Вашингтон, предаде ДПА.

От днес клиентите на "Роял мейл" могат да използват новите услуги на компанията за плащане на пощенски такси за доставка (Postal Delivered Duties Paid – PDDP). На потребителите се осигурява възможност да плащат всички мита, данъци и такси при покупка, а не при доставка.

Тази стъпка е заради изпълнителната заповед на Белия дом от миналия месец, която гласи, че стоки на стойност 800 долара или по-малко вече няма да бъдат освободени от безмитен внос от 29 август (изключението и известно като "de minimis").

"Работим усилено със съответните власти на САЩ и нашите международни партньори, за да приспособим нашите услугите в много кратки срокове", заяви Иън Джонсън, управляващ директор "Международни отношения" в британския пощенски оператор.

"Нашите клиенти, базирани във Великобритания, независимо дали са физически лица, или юридически, вече могат да изпращат колети до САЩ чрез всички наши обичайни канали, включително онлайн и на място в пощенските станции, навреме преди новите митнически изисквания, които влизат в сила на 29 август. Само с няколко изключения, вече всички стоки, влизащи в САЩ, ще бъдат облагани с мита, които ще трябва да бъдат плащани на митническите власти на САЩ - процес, който ще се обработва от "Роял мейл", каза още Джонсън като допълни, че "това е промяна спрямо предишните правила, при които всички стоки на стойност под 800 долара можеха да влязат безмитно в САЩ".