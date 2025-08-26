Американските мита влошават спада на технологичната индустрия в Швейцария, посочва асоциация

Швейцарската асоциация на технологичната индустрия "Суисмем" (Swissmem) съобщи днес за регистриран рязък спад на поръчките през второто тримесечие, дори преди администрацията на американския президент Доналд Тръмп да наложи 39-процентови мита върху швейцарските стоки, предаде ДПА.

Поръчките са намалели с 13,4 на сто в сравнение с предходното тримесечие, според базираната в Берн асоциация.

Макар че тарифите от 39 на сто влязоха в сила на 7 август, породилата се несигурност доведе до спад на поръчките още преди тази дата. Лошите бизнес резултати, особено в Азия, бяха основната причина за разочароващия резултат, отбелязва асоциацията.

"В момента сме в опасна низходяща спирала и ефектът от нея се засилва от американските тарифи", каза директорът на "Суисмем" Щефан Брупбахер и добави: "Това е драматична ситуация за засегнатите компании, служители и региони".

Според "Суисмем" спадът от 0,9 на сто в износа на стоки през първата половина на годината в сравнение със същия период на миналата година се дължи главно на лошите резултати в Азия (понижение от 16,8 на сто).

С оглед на трудната бизнес среда почти една трета (31 на сто) от анкетираните 1400 компании, които членуват в асоциацията искат да преместят бизнеса си в Европейския съюз.

Митата на САЩ върху стоките от ЕС са 15 на сто.