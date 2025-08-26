Подробно търсене

Галя Горнишка
Американските мита влошават спада на технологичната индустрия в Швейцария, посочва асоциация
Снимка: Valentin Flauraud/Keystone via AP
Женева,  
26.08.2025 16:41
 (БТА)

Швейцарската асоциация на технологичната индустрия "Суисмем" (Swissmem) съобщи днес за регистриран рязък спад на поръчките през второто тримесечие, дори преди администрацията на американския президент Доналд Тръмп да наложи 39-процентови мита върху швейцарските стоки, предаде ДПА.

Поръчките са намалели с 13,4 на сто в сравнение с предходното тримесечие, според базираната в Берн асоциация.

Макар че тарифите от 39 на сто влязоха в сила на 7 август, породилата се несигурност доведе до спад на поръчките още преди тази дата. Лошите бизнес резултати, особено в Азия, бяха основната причина за разочароващия резултат, отбелязва асоциацията.

"В момента сме в опасна низходяща спирала и ефектът от нея се засилва от американските тарифи", каза директорът на "Суисмем" Щефан Брупбахер и добави: "Това е драматична ситуация за засегнатите компании, служители и региони".

Според "Суисмем" спадът от 0,9 на сто в износа на стоки през първата половина на годината в сравнение със същия период на миналата година се дължи главно на лошите резултати в Азия (понижение от  16,8 на сто).

С оглед на трудната бизнес среда почти една трета (31 на сто) от анкетираните 1400 компании, които членуват в асоциацията искат да преместят бизнеса си в Европейския съюз.

Митата на САЩ върху стоките от ЕС са 15 на сто.

/ИЦ/

