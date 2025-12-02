Среща с журналистите Георги Милков и Георги Тошев се проведе в регионалната библиотека в Добрич по повод 75 години от основаването ѝ

Среща с журналистите Георги Милков и Георги Тошев се проведе в Регионалната библиотека "Дора Габе" в Добрич по повод 75 години от основаването ѝ. Разговорът продължи повече от два часа. Събитието бе организирано като част от инициативите за отбелязване на 75 години от основаването на културния институт.

Директорът на библиотеката Теодора Денкова приветства гостите и посочи, че идеята на поредицата срещи е да даде поле за разговори с личности – мечтатели, съмишленици и посланици на доброто, които да стимулират любовта към книгите и четенето.

Георги Милков и Георги Тошев разказаха за своите професионални пътища, общи преживявания и приключения от различни точки на света – от Токио и Осака до Багдад. Двамата споделиха спомени от съвместната си работа през годините и от десетките истории, събрани в книгите и документалните им проекти. Георги Милков представи новата си книга "Носорог в банята", като прочете няколко истории от нея.

Георги Тошев представи „Тишина от думи“ заедно със своя документален филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“ за актрисата Катя Паскалева. Той посочи, че тя е свързана и с Добрич, като млада актриса е била разпределена в града. Георги Тошев разказа и за дългогодишните си изследвания върху живота ѝ, за дигитализираните архиви, включени в книгата му. 27-минутният документален филм "Катя и Слона. Техният Пловдив" е посветен на Паскалева и художника Георги Божилов – Слона. По думите на Тошев историята на Катя Паскалева е пример за неистов талант, драматични съдби и силата на изкуството, въпреки житейските изпитания.

На въпрос от публиката в библиотеката с кого са искали да направят интервю, Героги Тошев посочи, че това за него е Ингмар Бергман, а Георги Милков разказа, че като малък е имал възможност да срещне Дора Габе и много би искал да се върне в онзи момент и да направи интервю с нея.

След официалната част двамата журналисти отделиха време да се снимат с желаещите и да раздават автографи.