Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Общинският съвет в Дупница ще заседава извънредно
Сградата на общинската администрация в Дупница Снимка: кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова, архив
Дупница,  
23.12.2025 07:18
 (БТА)
Извънредно ще заседава Общинския съвет в Дупница, съобщи на предишното редовно заседание на Общинския съвет в града председателят Костадин Костадинов. Поводът е определянето на нов размер на такса смет и одобряване на план-сметка за разходите по управление на отпадъците.

Докладната записка беше оттеглена от кмета Първан Дангов на редовното заседание на съветниците в петък. Въпросът е  важен и нетърпящ отлагане, което е причина за свикване на днешното заседание. Предлаганото увеличение на таксата за битови отпадъци е c 30% в града и с 50% в селата.

Към 08:17 на 23.12.2025 Новините от днес

