Общинският съвет в Дупница ще заседава извънредно

Извънредно ще заседава Общинския съвет в Дупница, съобщи на предишното редовно заседание на Общинския съвет в града председателят Костадин Костадинов. Поводът е определянето на нов размер на такса смет и одобряване на план-сметка за разходите по управление на отпадъците.

Докладната записка беше оттеглена от кмета Първан Дангов на редовното заседание на съветниците в петък. Въпросът е важен и нетърпящ отлагане, което е причина за свикване на днешното заседание. Предлаганото увеличение на таксата за битови отпадъци е c 30% в града и с 50% в селата.