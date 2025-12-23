Подробно търсене

Община Дулово ще решава дали да подкрепи проект на противопожарната дирекция в Силистра за повишаване на готовността при бедствия и пожари

Кореспондент на БТА в Силистра Александър Леви
Снимка: Александър Леви (архив)
Дулово,  
23.12.2025 08:10
 (БТА)
На днешното си редовно заседание общинските съветници в Дулово трябва да решат дали местната администрация, в партньорство с Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Силистра да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“. Точката е включена в дневния ред на заседанието, публикуван на уебсайта на администрацията.

Според докладната участието на Община Дулово като партньор ще допринесе за повишаване готовността на общинската администрация за реагиране при бедствия и аварии и реализиране на дейности без ангажиране на допълнителен финансов ресурс от общинския бюджет, извън допустимото по проекта.

В друга точка от дневния ред съветниците трябва да решат дали да бъде разкрита една щатна бройка за длъжност „Музикален педагог“ в местната детска градина „Мир", която се посещава от 285 деца, разпределени в 10 градински и 3 яслени групи. От общинската администрация мотивират предложението, че направленията „Музика“ и „Изкуства“ са задължителни за предучилищното образование. До момента тези дейности се осъществяват от педагогическите специалисти във всяка група, което не гарантира необходимата устойчивост, последователност и професионално ниво за качествено обучение.

Финансовото отражение от разкриването на щатната бройка включва осигуряване на средства за трудово възнаграждение и съответните осигурителни плащания. Средствата могат да бъдат планирани в бюджета на детската градина за 2026 г. чрез делегирания бюджет и общинско финансиране.

На сесията ще бъдат разгледани още докладни записки, свързани с разпореждането с общински имоти и извършване на вътрешно компенсирани промени в бюджета на Община Дулово.

