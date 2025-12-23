Общинският съвет в Ивайловград ще обсъжда културния и спортния календари за 2026 година

Датите и събитията в културния и спортния календари на община Ивайловград ще обсъжда Общинският съвет днес, на деветото си редовно заседание за тази година. В проекта за дневен ред на сесията са залегнали седем точки, а докладните са публикувани на сайта на институцията.

Културният календар предвижда 55 прояви. Някои от тях са свързани с национални празници и годишнини, а други са местни - фестивали, празници, концерти, събори и други културни прояви. В проекта за спортен календар са записани 15 събития - такива с еднократен характер и целогодишни. Три са спортните клубове в общината, които ще имат активности - футболен, боксов и шахматен.

Общинските съветници ще решават и дали общината да кандидатства като партньор по европейски проект за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Ако общината бъде одобрена, ще може да разчита на ресурс от 22 109 лева. Предлага се също така актуализация на бюджета за настоящата година.