Общинският съвет в Панагюрище се събира извънредно, ще разглежда информация за нерегламентирано депониране на отпадъци

Общинският съвет в Панагюрище се събира днес на извънредно заседание с една точка в дневния ред – запознаване с наличните данни, предприетите действия и възможните рискове за общината. Поводът е разпространена информация за нерегламентирано депониране на отпадъци, незаконен добив на инертни материали и възможно замърсяване на подземни води на територията на община Септември, включително в близост до водосборни зони.

Това се посочва в покана за заседанието, публикувана от общинската администрация.

Заседанието е насрочено за 17:30 часа.