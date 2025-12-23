Общинските съветници в Полски Тръмбеш ще разгледат актуализация на Бюджет 2025

Актуализация на Бюджет 2025 и на поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт ще разгледат общинските съветници в Полски Тръмбеш. В дневния ред на заседанието на Общинския съвет са включени 13 точки, според поканата за заседанието, което е насрочено за 14:00 часа, публикувана на сайта на Община Полски Тръмбеш.

Общинските съветници ще разгледат календара за по-големите прояви през 2026 г. в община Полски Тръмбеш и покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027.

Актуализация на програма за управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2025 г. е друга точка от дневния ред, по която ще се произнесат съветниците.

Сред въпросите на общинското заседание са материали, свързани с управление на имущество частна общинска собственост на Общинско предприятие (ОП) „Стопански дейности” и за управление на недвижими имоти частна общинска собственост на Средно училище (СУ) „Цанко Церковски” гр. Полски Тръмбеш.

Както БТА съобщи, на свое извънредно заседание, общинските съветници в Полски Тръмбеш, подкрепиха издаването на запис на заповед в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 1 748 553,50 лв. с ДДС или 894 021,21 евро с ДДС за обезпечаване финансирането по проект „Изграждане на съблекални и футболно игрище към спортен комплекс „Добри Динев“ в града.