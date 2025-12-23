Турнето "Бяла Коледа" на Плевенската филхармония и Люси Дяковска гостува днес в София

Турнето "Бяла Коледа" на Плевенската филхармония и Люси Дяковска ще гостува тази вечер в столичната зала "България", съобщават организаторите.

В проекта Люси Дяковска си партнира с оркестъра на Плевенската филхармония под диригентството на Георги Милтиядов. В програмата са включени популярни коледни и празнични произведения от България и света в симфонични аранжименти на Георги Милтиядов, Румен Бояджиев-син и Константин Добройков, както и специално създадени оркестрации за новата концертна програма.

„Бяла Коледа“ надгражда коледния проект „Аве Мария“, който от 2018 г. насам гостува на редица сцени в страната, като сега включва музика от различни държави и празнични послания за любов и надежда. По традиция концертите са представени от Люси Дяковска с акцент върху близкия контакт с публиката и празничната атмосфера.

Специален гост на концерта тази вечер в София ще бъде Поли Генова, а в програмата ще участват и певици от Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен. Кулминация на концертите е изпълнението на коледната песен „Свети дом“ по музика и текст на Иван Вълев.

Турнето „Бяла Коледа“ вече мина през Ямбол, Сливен и Троян. Концертът във Варна ще бъде на 29 декември в зала 1 на Фестивалния и конгресен център.