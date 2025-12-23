В град Левски Общинският съвет ще приеме промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

В град Левски Общинският съвет ще приеме изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Това се посочва в информация, предоставена на БТА, за днешното редовно заседание.

На него ще бъде одобрена План-сметка на необходимите средства за заплащане на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и за определяне размера на таксата за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2026 г.

Ще бъде гласувано изразходване на средства от дължимите отчисления от Закона за управление на отпадъците за 2025 г. чрез вътрешни компенсирани промени за дейности по управление на отпадъците.

Изменени и допълнени ще бъдат още две наредби: за опазване и поддържане на обществения ред, контрола относно шума, чистотата и околната среда и за управление на отпадъците на територията на Община Левски.

Променено ще бъде и решение от октомври тази година за създаване на Наблюдателна комисия към Общинския съвет за мандат 2023-2027 г. по реда на от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Съветниците ще приемат програма за развитие на читалищната дейност през 2026 г. и ще дадат съгласие за преобразуване на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци "Иван Вълев" – Плевен в регионален културен институт.

На заседанието ще се гласуват и предложения на председателя на Общинския съвет Галин Грозданов за: отпускане на еднократна финансова помощ при раждане или осиновяване на дете; за лечение и безлихвен заем на Футболен клуб "Обнова-2022" село Обнова за покриване на разходите за спортна дейност до края на 2025 г.

Другите точки от дневния ред са за учредяване на право на прокарване за: изместване и подмяна на съществуваща кабелна линия и присъединяване на нов трафопост и за бракуване на амортизирани автомобили.

Заседанието ще бъде в Заседателната зала на Община Левски с начален час 13:30.