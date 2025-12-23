Общинските съветници в Генерал Тошево ще обсъдят нова наредба за условията за финансиране спортно-туристическата дейност в общината

Общинските съветници в Генерал Тошево ще обсъдят предложения, свързани с отмяна и приемане на нова наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортната и спортно-туристическата дейност в общината по време на редовно заседание. Това е посочено в публикувания проект на дневен ред на сайта на Общината.

На вниманието на съветниците ще бъдат поставени и въпроси в областта на селското стопанство, горите и екологията, включително отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2025–2026 година, както и изплащане на обезщетение за лишаване от право на ползване.

В дневния ред са включени още докладни относно разпореждане с общинска собственост, изменения и допълнения на действащи наредби, участие на общината в извънредни общи събрания на асоциации и търговски дружества, както и актуализация на бюджета на Община Генерал Тошево за 2025 г.

Предстои разглеждане и на план-сметката за битови отпадъци и определяне размера на такса „битови отпадъци“, както и текущи въпроси и предложения от граждани.