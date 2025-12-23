Подробно търсене

Потушени са общо 70 пожара през изминалото денонощие, един човек е загинал

Таня Тодорова
Потушени са общо 70 пожара през изминалото денонощие, един човек е загинал
Потушени са общо 70 пожара през изминалото денонощие, един човек е загинал
Снимка: кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова (Архив)
София,  
23.12.2025 07:22
 (БТА)

Противопожарните служби са ликвидирали общо  70 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 99 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал. 

Мъж на 34 години е загинал при пожар в апартамент в ж.к. "Люлин" 3 в София. При пожар в апартамент в ж.к. "Лазур" в Бургас е пострадал мъж на 63 години. 

През последното денонощие са възникнали 22 пожара с преки материални щети, от които 11 в жилищни сгради и шест в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които 31 в отпадъци, а 10 в готварски уреди и комини. 

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства. 

Регистрирани са две лъжливи повиквания. 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:17 на 23.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация