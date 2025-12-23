Потушени са общо 70 пожара през изминалото денонощие, един човек е загинал

Противопожарните служби са ликвидирали общо 70 пожара в страната за изминалото денонощие, реагирали са на 99 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Един човек е загинал при пожарите и един е пострадал.

Мъж на 34 години е загинал при пожар в апартамент в ж.к. "Люлин" 3 в София. При пожар в апартамент в ж.к. "Лазур" в Бургас е пострадал мъж на 63 години.

През последното денонощие са възникнали 22 пожара с преки материални щети, от които 11 в жилищни сгради и шест в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които 31 в отпадъци, а 10 в готварски уреди и комини.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, от които шест при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са две лъжливи повиквания.