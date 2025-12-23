Размера на таксата за битови отпадъци в община Добричка за 2026 г. ще разгледат съветниците

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
Редовно заседание на Общински съвет в община Добричка се провежда днес. Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова, архив
Добрич,  
23.12.2025 07:50
 (БТА)
Актуализации на програмата за капиталови разходи за 2025 г., план-сметката за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2026 г., както и програма за развитие на читалищната дейност в община Добричка през следващата година ще разгледат съветниците на редовно заседание. Това е посочено в публикувания на сайта на Общината проект на дневен ред. 

Предстои обсъждане и на въпроси, свързани с управлението и разпореждането с общинско имущество, включително прекратяване на съсобственост и продажба на имоти – частна общинска собственост в различни населени места на общината.

В дневния ред са включени още докладни относно участието на Община Добричка в извънредни общи събрания на асоциации и търговски дружества, отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2025 г., както и процедури по изменение на устройствени планове и Общия устройствен план на общината.

