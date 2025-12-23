Съветниците в Раковски ще решават дали Общината да кандидатства с проект за саниране на читалището в Момино село

Общинският съвет в Раковски ще решава дали Общината да кандидатства с проектно предложение „Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Народно читалище „Петко Мандажиев 1928“, село Момино село,“ по „Инвестиционна програма за климата“ към Националния доверителен екофонд, Схема за енергийна ефективност (СЕЕ). Това е една от точките в дневния ред на насроченото за днес заседание, което ще се проведе в залата на Съвета. Дневният ред е публикуван на страницата на общината.

Съветниците се очаква да гласуват още дали общината да участва в партньорство с Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Пловдив в процедура за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации" по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 на Министерство на труда и социалната политика.

Общинският съвет трябва да определи представител на Общината, който да участва в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД , което е насрочено за 7 януари 2026 г. В дневния ред е предвидено гласуване по предложение за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства от бюджета на ОУ „Отец Паисий“ – с. Стряма, за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми и договори.

Предстои да бъде гласувана и актуализация на бюджета за тази година на Община Раковски в частта „Местни дейности" и „Дофинансиране на Делегираните от държавата дейности", съгласно Приложение 1- Актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи, Приложение 2- Актуализация на Справката за текущи ремонти. В приходната и разходната част увеличението е с 520 415 лева.

Съветниците ще гласуват също и предоставяне на безлихвен заем в размер на 30 000 лева на Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.