Националът Борислав Младенов с Виена Баскет загубиха при гостуването си на Будучност в Адриатическата лига

Кремена Младенова
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Подгорица,  
23.12.2025 07:42
 (БТА)

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена Баскет отстъпиха при гостуването си на Будучност с 91:102 в черногорската столица Подгорица в двубой от 11-ия кръг на Адриатическата лига за мъже.

Младенов се отчете с 11 точки, 4 борби и 1 асистенция на 16 минути на терена.

Отборът на Виена Баскет е последен, девети във временното класиране в група В с 2 победи и вече 7 поражения, докато Будучност записа четвърти пореден успех и заема втора позиция с актив 8-2.

Гостите от Австрия изоставаха през целия мач като на почивката резултатът бе 58:42 в полза на Будучност, а след 30 минути игра Виена Баскет изоставаше с 69:81.

За Борислав Младенов и съотборниците му предстои гостуване на Оберварт Гънърс в австрийския шампионат на 26 декември, а ден по-късно имат насрочено гостуване на словенския Илирия в Адриатическата лига.

/КМ/

Към 08:17 на 23.12.2025 Новините от днес

