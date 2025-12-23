Общинският съвет в Тополовград ще решава за реда по регистрация на електрическите тротинетки

Общинският съвет на Тополовград град ще разгледа на заседанието си промени в наредбата за опазване на реда и движения по пътищата, свързани с правно регулиране на условията и реда за регистрация на електрическо превозно средство. Докладната е от проекта за дневен ред с общо 11 точки, публикуван на сайта на Община Тополовград. Тя е свързана с приетите през юли промени в Закона за движението по пътищата, с които беше въведено изискване водачите на електрически тротинетки да имат валидна застраховка „Гражданска отговорност“, а превозните средства да подлежат на регистрация.

В проекта на докладната е записано, че на база предоставяне от заявителя на четири документа, ще се издава срещу заплащане стикер с герба на общината и с регистрационен номер с букви и цифри. В нея се регламентира и движението в градските зони и парковите пространства, както и максималната скорост на личните електрически превозни средства.

На вниманието на общинските съветници е предложен отчет за дейността за второто полугодие. Според него от юни до ноември са проведени шест заседания. За периода на отчета в деловодството на Общински съвет-Тополовград са 69 докладни.

Друго от решенията, които трябва да приемат или отхвърлят съветниците е свързано с докладната на заместник-кмета Хараламби Мочев относно кандидатстване на Общината по програмата за подобряване на материалната база на домашния социален патронаж с финансиране от Министерството на труда и социалната политика.

По една от точките ще бъде гласувано върнато за ново обсъждане от областния управител на Хасково решение от сесията на 27 ноември тази година. То се отнася до непотърсените средства в размер на 156 156 лв. от т. нар. бели петна за стопанската 2014 -2015 г., останали по сметка за чужди средства на Община Тополовград, да бъдат прехвърлени по приходната сметка на общината.