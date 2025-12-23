Актуализация на бюджета за 2025 г. в частта му за капиталови разходи ще обсъди Общинският съвет в Летница. Докладната с вносител кметът д-р Красимир Джонев е част от дневния ред, публикуван на сайта на администрацията.

Той предлага на съветниците бюджетът да бъде актуализиран с 35 000 лв. в частта му за капиталови разходи, местни дейности, функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност „Водоснабдяване и канализация“, параграф „Основен ремонт“ – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Летница, трета част – етапно строителство. Средствата ще бъдат за сметка на събрани приходи от параграф „Постъпления от продажба на нефинансови активи“.

„През пролетта и лятото на 2025 г. над 250 000 души в България бяха засегнати от воден режим, като ситуацията се влошаваше с всеки изминал месец. Много са причините за тази криза като напълно пресъхнали водоизточници на места, над 60 процента загуби на вода поради остарялата и амортизирана ВиК мрежа. Това е и най-високият процент в Европейския съюз. Водната сигурност трябва да стане стратегически приоритет в рамките на новата многогодишна финансова рамка. Целенасочено финансиране за рехабилитация на ВиК инфраструктурата е добро начинание в решаването на тази криза“, посочва в докладната си д-р Красимир Джонев. Той допълва, че затова в програмата му за управление на община Летница за мандат 2023 – 2027 г. като първи приоритет е заложен изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност и по-добри условия за живот.

До момента Общината е реализирала проекти по споразумения с Министерство на регионалното развитие и благоустройството - три етапа, с което е подменила ВиК инфраструктурата в по-голямата част на града. Всичко това е довело до значително намаляване на загубите на питейна вода и до по-добри условия за живот на населението. Остава малка част от града, на която е необходимо да се направи основен ремонт на съществуващата водна инфраструктура, обяснява кметът.

На заседанието ще бъде разгледана още план-сметката за чистота и ще бъде определен годишният размер на такса битови отпадъци. На вниманието на съветниците са и извършените през 2025 г. от ВиК АД – Ловеч инвестиции в активите – публична общинска собственост; предоставяне на помещение за нуждите на общинското ръководство на политическа партия „Величие“; изработване на горскостопански план за горските територии, собственост на община Летница, както и предложения, свързани с имоти.