Подробно търсене

Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Алексей Маргоевски
Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни
Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на Тръмп са незаконни
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
30.08.2025 03:00
 (БТА)

Апелативен съд в САЩ постанови днес, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, нанасяйки удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва мита като основно средство във външнотърговската си политика, предаде Ройтерс.

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат, използвайки ги за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски споразумения за постигане на целите на САЩ на международната сцена.

Решението на апелативния съд се отнася до така наречените "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Въпреки, че обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни, апелативният съд ги остави в сила, докато делото не бъде решено от Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство.

"ВСИЧКИ МИТА ОСТАВАТ В СИЛА!", реагира бързо американският президент в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Сега, с помощта на Върховния съд на САЩ, ще ги използваме в услуга на нашата страна“, посочи Тръмп и добави, че ще сезира съда, за да реши спора на най-горна инстанция.
        

/АМ/

Свързани новини

29.08.2025 10:48

Бразилия обмисля налагането на реципрочни мита за внос от САЩ

Бразилия обмисля налагането на реципрочни мита за внос от САЩ в отговор на допълнителните ставки, наложени от Вашингтон върху износа на бразилски продукти, предаде Франс прес, позовавайки се на правителствен източник. Президентът Луиз Инасио Лула да
27.08.2025 09:29

Американски и британски издания коментират влизащите в сила от днес мита от 50% за индийския внос в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес изпълни заплахата си да наложи мита от 50% върху почти всички индийски стоки, като по този начин въведе едни от най-високите митнически тарифи срещу една страна със силни връзки със Съединените щати, пише в „Ню Йорк Таймс“.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:40 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация