Инфлацията в Канада се ускорява до 2,4 на сто през септември на фона на търговско напрежение със САЩ

Инфлацията в Канада е нараснала неочаквано през септември, достигайки 2,4 на сто на годишна база спрямо 1,9 на сто през август, съобщи днес статистическата служба на страната (Statistique Canada), цитирана от Франс прес. Ръстът е отчетен на фона на "интензивни" търговски преговори между Отава и Вашингтон.

Според статистическата служба основният двигател на повишението са цените на хранителните стоки, които са нараснали с 4 процента в магазините. На месечна база потребителските цени са се увеличили с 0,1 на сто.

Напрежението между Канада и Съединените щати се задълбочава, след като президентът Доналд Тръмп наложи мита върху ключови канадски стоки – мярка, която оказва натиск върху икономическата активност, отбелязва АФП. "Митата засягат много аспекти от икономиката, включително инфлацията", посочва в коментар статистическата служба.

Търговско споразумение между Отава и Вашингтон относно вноса в САЩ на стомана, алуминий и енергия може да бъде сключено преди предстоящата среща между Марк Карни и Доналд Тръмп в края на месеца по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC) в Сеул, посочва в. "Глоуб енд мейл".

Попитан днес по темата, канадският премиер нито потвърди, нито отрече скорошно споразумение: "Ще видим", каза той пред журналисти, като допълни, че "в момента се водят интензивни преговори".

Въпреки че анализаторите очакваха ръст на инфлацията през септември, равнището ѝ от 2,4 на сто бе над техните прогнози.

"Потребителските цени отбелязаха изненадващо силен ръст през септември, но основните инфлационни показатели сочат, че няма сериозни поводи за притеснение", коментира икономистът в канадското сдружение за финансови услуги "Дежарден" (Desjardins) Ройс Мендес.

Според него централната банка на страната - "Банк ъв Канада" (Bank of Canada) – вероятно ще намали основния лихвен процент още следващата седмица, позиция споделена и от анализатора на Си Ай Би Си“ (CIBC) Андрю Грантъм. "Общият индекс на потребителските цени (CPI) се повиши по-бързо от очакваното, но основната инфлация остава достатъчно умерена, за да оправдае понижение от 25 базисни пункта", посочи Грантъм.



