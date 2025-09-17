Подробно търсене

Галя Горнишка
Канадската централна банка понижи за първи път от шест месеца основната лихва на фона на американските мита
Снимка: Justin Tang/The Canadian Press via AP
17.09.2025 19:36
Канадската централна банка понижи днес основния си лихвен процент от 2,75 на сто на 2,50 на сто, което е първото намаление от шест месеца и идва на фона на американските мита и търговската несигурност, които оказват значително отрицателно влияние върху икономическата активност, предаде Франс прес.

"Като взе предвид отслабването на икономиката и понижените рискове за инфлацията, Управителният съвет прецени, че намаляването на основния лихвен процент е уместно", се посочва в изявление на Канадската централна банка. Последното намаление от серия от седем последователни, е от март, когато влязоха в сила тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Оттогава централната банка отбелязва "постоянна несигурност" и признаци на забавяне на глобалния икономически растеж.

Канада, която има търговски конфликт с основния си икономически партньор САЩ, регистрира спад на брутния вътрешен продукт (БВП) "с приблизително 1,5 на сто през второто тримесечие", а износът се е понижил с 27 на сто. Това е "значителен обрат" в сравнение с първото тримесечие.

Междувременно Националната статистическа агенция обяви, че инфлацията в Канада се е повишила до 1,9 на сто  на годишна база през август спрямо 1,7 на сто  през предходния месец.

"Забавянето на демографския растеж, както и на пазара на труда, вероятно ще ограничи разходите на домакинствата", обяви финансовата институция.

Според икономиста от банка Си Ай Би Си (CIBC) Катрин Джъдж "икономиката губи своята устойчивост, a високата безработица и премахването на ответните мита ще държат контрола върху инфлацията".

Тя прогнозира също още едно намаление с 25 пункта при следващото обявяване на лихвените проценти на 29 октомври. Тази прогноза подкрепя и икономистът от "Дежарден" (Desjardins) Ройс Мендес.

"Канадската централна банка все още не е склонна  да приеме, че всички последици от търговската политика на САЩ са зад гърба ни, особено по отношение на инфлацията", коментира той.

