Канадската централна банка понижи за първи път от шест месеца основната лихва на фона на американските мита

site.btaКанадската централна банка понижи за първи път от шест месеца основната лихва на фона на американските мита
Канадската централна банка понижи днес основния си лихвен процент от 2,75 на сто на 2,50 на сто, което е първото намаление от шест месеца и идва на фона на американските мита и търговската несигурност, които оказват значително отрицателно влияние върху икономическата активност, предаде Франс прес.
"Като взе предвид отслабването на икономиката и понижените рискове за инфлацията, Управителният съвет прецени, че намаляването на основния лихвен процент е уместно", се посочва в изявление на Канадската централна банка. Последното намаление от серия от седем последователни, е от март, когато влязоха в сила тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Оттогава централната банка отбелязва "постоянна несигурност" и признаци на забавяне на глобалния икономически растеж.
Канада, която има търговски конфликт с основния си икономически партньор САЩ, регистрира спад на брутния вътрешен продукт (БВП) "с приблизително 1,5 на сто през второто тримесечие", а износът се е понижил с 27 на сто. Това е "значителен обрат" в сравнение с първото тримесечие.
Междувременно Националната статистическа агенция обяви, че инфлацията в Канада се е повишила до 1,9 на сто на годишна база през август спрямо 1,7 на сто през предходния месец.
"Забавянето на демографския растеж, както и на пазара на труда, вероятно ще ограничи разходите на домакинствата", обяви финансовата институция.
Според икономиста от банка Си Ай Би Си (CIBC) Катрин Джъдж "икономиката губи своята устойчивост, a високата безработица и премахването на ответните мита ще държат контрола върху инфлацията".
Тя прогнозира също още едно намаление с 25 пункта при следващото обявяване на лихвените проценти на 29 октомври. Тази прогноза подкрепя и икономистът от "Дежарден" (Desjardins) Ройс Мендес.
"Канадската централна банка все още не е склонна да приеме, че всички последици от търговската политика на САЩ са зад гърба ни, особено по отношение на инфлацията", коментира той.
/СЛС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина