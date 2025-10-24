Две ленти, част от Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ 2025, ще бъдат представени в Стара Загора

Два филма, част от тазгодишното издание на Международния кино-литературен фестивал „Синелибри“ 2025, ще бъдат представени утре, 25 октомври - събота, в Стара Загора. Това показва програмата с предстоящи събития на Регионална библиотека „Захарий Княжески“, която ще бъде домакин на прожекциите.

Първата лента, която ще могат да гледат старозагорци, е драмата „Празненството“, която е колаборация между Гърция, Испания, Обединено кралство, Нидерландия. Действието се развива в края на 70-те години на миналия век на частен остров някъде в Средиземно море. Маркос Тимолеон, влиятелен магнат от ранга на Аристотел Онасис, е домакин на пищно и екстравагантно парти за 25-ия рожден ден на дъщеря си София – негова единствена наследница. Празненството e идеален повод за някои гости да постигнат собствените си цели, ухажвайки домакина. Изведнъж забавата секва заради непредвидени събития, които не само ще разклатят властта на Маркос, но ще поставят под въпрос устоите на целия му живот, посочват организаторите.

Вторият филм, който ще бъде представен, е италианската драма „Помилване“. Той разказва за овдовелия италиански президент Мариано де Сантис, убеден католик и опитен юрист, който изживява морална криза през последните месеци от своя мандат. Държавният глава е пред дилема дали да приеме закон за легализиране на евтаназията и да помилва двама души, отнели живота на своите партньори. Същевременно, в личен план, Мариано е обзет от мисли около изплувало от миналото предателство на покойната му съпруга.

БТА припомня, че Международният кино-литературен фестивал „Синелибри“ 2025 е ежегодно събитие за литература и кино, провеждан от 2015 година в София и други градове в България. Той има за цел да представя нови екранизации на литературни произведения, създадени през различни епохи в различни краища на света. Фестивалът през 2025 г. се осъществява под мотото „Пяната на дните“. Единадесетото издание предвижда литературни премиери и кино-литературни срещи и събития в София. Сред гостите, с които зрителите на фестивала ще могат да се срещнат на живо, са личности с многостранен талант и изяви в различни области на изкуството като Юнас Карлсон и Майк Дауни.