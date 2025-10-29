Оставка не се гласува, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов за оттеглянето на Наталия Киселова като председател на парламента

Сега ще има председателски съвет. Оставка не се гласува. Днес подписваме коалиционно споразумение, така че знаете — тя беше избрана, когато още нямаше парламент и не можеше да заработи парламентът. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента в отговор на въпрос от журналисти кога ще се гласува оставката на Наталия Киселова и за председател на Народното събрание ще бъде предложена Рая Назарян.

Сега ще си залегне ротацията в споразумението – на 10 месеца трите партии, допълни Борисов.

На въпрос има ли напрежение между ГЕРБ и „БСП – Обединена левица“ по темата за ротацията на председателя на парламента, Борисов отговори - "не виждам какво напрежение има.“

Относно коментара на президента Румен Радев за сделката с „Райнметал“, Бойко Борисов заяви: „Ако нещо е казал за „Боташ“ и откъде да вземем днес милион и 50 хиляди, ще го коментираме".

На въпрос кога ще се реши въпросът с Висшия съдебен съвет, който е с изтекъл мандат, лидерът на ГЕБР заяви, че ще се случи " в най-скоро време".

В началото на днешното заседание на Народното събрание Наталия Киселова обяви, че се оттегля като председател на парламента.