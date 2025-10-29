Подробно търсене

САЩ намаляват военното си присъствие в Румъния и на Източния фланг на НАТО, съобщи румънското министерство на отбраната

Петър Къдрев
Снимка: Vadim Ghirda, AP / архив
Букурещ,  
29.10.2025 10:04
 (БТА)

Румъния и други членки на НАТО са били информирани за намерението на САЩ да намалят броя на американските военнослужещи, разположени на Източния фланг на НАТО в Европа, включително и в румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану“, съобщи днес министерството на отбраната на Румъния, цитирано от Ройтерс.

Министерството уточнява, че решението е било очаквано с оглед на промените в приоритетите на правителството на американския президент Доналд Тръмп.

Въпреки това в Румъния ще останат около 1000 американски военнослужещи.

/ПК/

