Кураторски тур със Снежана Кръстева представя изложбата „Циркулация“ на Андрис Еглитис

Кураторски тур със Снежана Кръстева, който ще предложи задълбочен поглед към концепцията и процеса зад изложбата „Циркулация“ на Андрис Еглитис, ще се проведе в столичната галерия „+359“ в столичната Водна кула. Събитието ще се проведе на на 31 октомври, съобщават от екипа.

Те посочват, че проектът е създаден специално за пространството на стогодишната водна кула и изследва връзката между материята, природните сили и културните пластове на Балканите. Вдъхновен от експедиция на художника из Източна Европа, „Циркулация“ превежда усещанията за познатост и чуждост в материална форма чрез инсталация от глина, намерени предмети и традиционни материали, създадена по време на творчески престой в Луковит, уточняват организаторите.

Изложбата „Циркулация“ може да бъде разгледана до 16 декември.

Андрис Еглитис е роден през 1981 г. и е сред най-разпознаваемите съвременни латвийски художници. Той е представял Латвия на 56-ото Венецианско биенале (2015), а през 2024 г. Националният музей на изкуството в Рига му посвещава мащабна ретроспектива. През 2013 г. е отличен с Purvītis Prize – най-престижната награда за визуални изкуства в Латвия.

