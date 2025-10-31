Главната инспекция по труда организира приемни за трудови права в цялата страна по случай 118-ата си годишнина

По случай 118 години от своето създаване Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИАГИТ) ще организира днес приемни за трудови права за гражданите във всички териториални дирекции в страната. Това обявиха от пресцентъра на ведомството. Консултациите ще се проведат от 9:00 до 17:30 ч., без предварително записване.

Гражданите ще могат да получат информация по въпроси, свързани със спазването на трудовото законодателство, в т.ч. и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труда. Списък с териториалните дирекции е публикуван тук

От началото на годината инспекторите по труда са извършили 7312 (при 6942 за 2024 г.) проверки по сигнали за нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство, като всички извършени проверки са 40 951. Най-голям брой сигнали - 3025, засягат заплащането на труда, 1155 са по възникването на трудовите правоотношения, 1167 - по прекратяването им, а 735 са по работното време, съобщиха от ГИТ.

От разгледаните сигнали едва 246 засягат осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Според ГИТ това показва, че работещите са склонни да правят компромис с условията на труд, в които работят и така поемат риск за здравето и живота си. Съгласието да работят без трудов договор или при фиктивни условия лишава работещите от социални и осигурителни права, коментираха още от ведомството.

Служителите на Главната инспекция по труда са получили 831 сигнала от граждани на националния телефон 0700 17 670 („горещ телефон“) за посочения по-горе период.

От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че при нарушаване на трудовите права е необходимо да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. За да приложат в пълна степен правомощията си, инспекторите по труда следва да докажат нарушението безспорно, което в някои случаи е свързано със задължително установяване на работещите да полагат труд в момента на проверката.

Сигнали могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на ГИТ, чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление.

Две нови национални кампании ще проведе през 2026 г. Инспекцията по труда, каза преди дни за БТА изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова. Едната е свързана с платформените работници, тъй като в края на следващата година европейската директива за тях трябва да се транспонира и в България. Другата кампания ще е свързана с полагането на труд от непълнолетни.