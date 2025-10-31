Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на граничния пункт „Лесово“

Подробно търсене

Йоана Димитрова
Снимка: БТА/Архив
София,  
31.10.2025 08:07
Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ на границата с Турция, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Трафикът е нормален на всички гранични пунктове. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин. 

По границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Продължава ремонтът на българския участък на Дунав мост, като преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. От 26 октомври поради критично ниско ниво на Дунав фериботната платформа, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет, не изпълнява курсове до нормализиране нивото на реката.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

По границата с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

 

