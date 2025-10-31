Международна конференция iN Sofia 2025 ще се състои днес в столицата

Международната конференция iN Sofia 2025 ще се състои днес в столичния хотел "Хилтън", събирайки ключови европейски и български институции, бизнес лидери и политици, за да формулират новата рамка на конкурентоспособна и декарбонизирана европейска индустрия с активната роля на България.

Със своята Чиста индустриална сделка, представена през 2024 г., Европейският съюз опитва да разгърне индустриалната трансформация на Стария континент и реално поставя България пред избор: да стане активен участник или да остане зрител, посочват организаторите на форума и допълват, че в момент, в който технологичният и енергийният натиск се засилват, въпросът вече не е "дали ще се променим", а "как и с кого ще го направим", посочва Българската търговско-промишлена палата, която е партньор на събитието.

Сред участниците във форума се очаква да бъдат европейският комисар за стартиращите компании, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на енергетиката Жечо Станков, българските представители в Европейския парламент Цветелина Пенкова и Радан Кънев, представители на Европейската комисия, ресорни заместник-министри, технологични предприемачи и индустриални лидери от България. Поканени са и Милена Ангелова, член на Европейския икономически и социален комитет и генерален секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България; Ангелин Цачев, изпълнителен директор на Електроенергиен системен оператор; Райчо Райчев, управител и основател на "ЕндуроСат"; Доброслав Димитров, технологичен предприемач, член на Консултативните съвети на Българската работодателска асоциация иновативни технологии и Българската асоциация на софтуерните компании; Огнян Траянов, собственик и изпълнителен директор на "ТехноЛогика".

Във фокуса на форума, който започва в 10:00 ч., ще бъдат енергийният суверенитет, зелената трансформация, достъпът до суровини и европейските средства за индустрия.