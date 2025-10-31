Разполагането на центрове за данни у нас трябва да е съобразено с производството на електроенергия, заяви зам.-министър Красимир Ненов

Подробно търсене

Делян Петришки
Конференцията iN Sofia 2025 в столичния хотел “Хилтън“, с организатор economic.bg, 31 октомври, София. Снимка: Делян Петиршки/БТА
София,  
31.10.2025 11:39
 (БТА)

Разполагането на центровете за данни и на изчислителните центрове (т. нар. гигафабрики, заради голямата консумация на електроенергия, бел. авт.) трябва да е съобразено с надеждно, сигурно и достъпно производство на нискоемисионно и зелено производство на електроенергия. Това обяви Красимир Ненов, заместник-министър на енергетиката, по време на провеждащата се конференция iN Sofia 2025 в столичния хотел "Хилтън". Организатор на събитието е economic.bg. 

Една от разглежданите възможности е разполагането на големи гигаватови консуматори в близост до АЕЦ "Козлодуй", защото ще разтовари енергийната система от необходимостта от пренос, но също така се проучват и възможностите за усвояване на потенциала при използването на технологията на малките модулни реактори, уточни заместник-министър Ненов. 

Политиките и регулациите за развитието на дейтацентровете, според него, трябва да стимулират инвеститорите в тези технологии да съобразяват своето поведение на пазарен принцип от гледна точка на потребление и предлагане, на гъвкавост и готовност, така че да не бъдат в пряка конкуренция с  останалите потребители били те индустрия или битови консуматори, уточни заместник-министър Ненов. 

Събитието iN Sofia 2025 събра представители на ключови европейски и български институции, бизнес лидери и политици, за да формулират новата рамка на конкурентоспособна и декарбонизирана европейска индустрия с активната роля на България. 

/ИЦ/

