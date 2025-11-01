На Архангелова задушница ще бъде почетена паметта на българските воини, погребани на българското военно гробище в Цапари, Битолско

На Архангелова задушница на българското военно гробище в с. Цапари, Битолско, ще бъде почетена паметта на 214 български офицери и войници, погребани там.

По време на Първата световна война село Цапари е на фронтовата линия и край селото са погребани българските воини, загинали в защита на Червената стена (кота 1248). През март 1917 г. срещу българските дивизии започва офанзива на пет пъти по-голяма по численост войска на Антантата. Сражението продължава близо два месеца и завършва с победа за българската армия, а битката е наречена „Македонската Шипка”. През 2004 г. гробището става първото официално признато българско военно гробище на територията на Северна Македония.

Да почетат паметта на българските воини, погребани в Цапари, ще пристигнат заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, заместник началникът на ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” кап. първи ранг Вълчо Анастасов, началник отдела “Социални инвестиции и военноисторическо наследство” полк. Невяна Митева-Матеева, посланикът на страната ни в Северна Македония Желязко Радуков, дипломати от дипломатическите мисии на България в Скопие и Битоля, курсанти от ВВМУ "Никола Й. Вапцаров”, представители на българските сдружения в Северна Македония.

По традиция ще бъде отслужена панихида за загиналите в църквата "Св. Георги" в Цапари, а българската делегация ще положи цветя и на надгробните паметници на седем български офицери, погребани в двора на църквата.

Вчера българската делегация положи цветя на паметната плоча на българските воини, загинали през 1914-1918 г. на военното гробище в Прилеп, където са погребани и австро-унгарски, германски, румънски, руски, турски, сръбски и албански войници, на паметника на 193 български офицери и войници в района на с. Дреново, община Кавадарци и на паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в с. Беранци, Битолско.