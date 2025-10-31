Договорите за обществени поръчки, правилата за превалутиране и покачването на цените бяха обсъдени на информационни срещи за еврото в пет населени места

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха днес в Каварна, Белоградчик, Медковец, Трявна и Невестино.

Експертите разясниха основните етапи и срокове по приемане на еврото, правилата за двойното обозначаване на цените, както и въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации, банкови сметки и лихви.

На въпрос на срещата в Каварна дали общините трябва да сключват допълнителни споразумения или анекси към вече подписани договори за обществени поръчки, експертите посъветваха да се потърси консултация с юристи, но уточниха, че плащанията така или иначе ще се извършват в евро. От Националната агенция по приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) припомниха, че банковите сметки на гражданите и фирмите ще бъдат превалутирани автоматично и без такси. През първите шест месеца от 2026 г. банките и пощенските клонове в населени места без банково представителство ще обменят левове в евро без такса, след което тази услуга без такса ще се извършва единствено от Българската народна банка. КЗП уточни, че при рекламации на стоки след януари 2026 г. търговците са длъжни да възстановяват сумата в евро. Ако не разполагат с евро, възстановяването може да се извърши в левове, но не се допуска смесено плащане.

Как ще се извършва закръглянето на сумите при превалутирането в евро беше сред основните въпроси на участниците в информационната среща в Невестино. Експертът от КЗП Бойко Соколов обясни, че при превалутирането закръглянето ще се извършва по математическото правило, а не в полза на потребителя или търговеца. Той посочи, че при проверки е установено, че някои търговци понижават цената в лева, за да постигнат по-удобна цена в евро, и това не е нарушение, а тяхно право.

Търговци от община Медковец зададоха въпроси за това как точно ще връщат ресто на клиентите си през януари 2026 година и получиха отговор, че ще трябва да заявят в банка стартов пакет за началото на годината, с който ще получат евро банкноти и монети, но ако те свършат, то през януари ще могат да връщат и в лева. На въпрос за очакваното покачване на цените беше даден отговор, че всеки гражданин е в правото си да сигнализира КЗП, ако види в някой търговски обект рязко повишаване на някоя цена. Съобщено беше и какви са санкциите при евентуални нарушения от страна на търговците. Присъстващи на срещата хора от Медковец и други селища на общината питаха къде ще могат да обменят своите левове в евро след 1 януари 2026 година, предвид че в общината няма офис на банка или банков клон. Те получиха отговор, че това ще може да стане в пощенските станции във всички селища.

Експерти от КЗП и НАП посъветваха гражданите на Белоградчик при възможност да плащат с карти през месец януари 2026 година. Експертите обърнаха внимание, че през периода на двойното етикетиране на стоките и услугите шрифтът, фонът и размерът на ценовите надписи трябва да са еднакви, но няма изрично правило коя цена да е отгоре и коя отдолу. Изключение за двойното обявяване на цените има само за таксиметровите услуги, пощенските марки, върху бандерола на тютюневите изделия, на етикетите на електронните везни и на светлинните табла на бензиностанциите.

Информационна среща за въвеждането на еврото се проведе и в Трявна, с което завърши националната кампания на КЗП. В рамките на месец и половина инициативата обхвана общо 168 общински центрове и селища в страната, като бе посветена на правата на потребителите и основните промени, свързани с приемането на еврото, припомня регулаторът. По време на срещите потребителите и търговците бяха запознати с основните права и задължения, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България, и имаха възможност да зададат всички лични въпроси, които съпровождат процеса към преминаването към единната европейска валута. Екипите на КЗП раздадоха множество информационни брошури, включително за незрящите хора. Сред акцент на срещите бяха и начините за подаване на сигнали и жалби при установени нарушения. Това става чрез онлайн форма в сайта на КЗП, през мобилното приложение на Комисията, на горещия телефон – 0700 11 122 и на място в регионалните офиси на КЗП.