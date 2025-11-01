Пътят на еврото: Експерти от КЗП и НАП разясниха на гражданите в 27 общини през седмицата основни въпроси от процеса по въвеждане на еврото у нас

Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България, която започна в началото на септември от Бургас, премина през изминалата седмица през още 27 общини в страната.

Представители и експерти на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) запознаха гражданите по места с основните етапи и срокове по приемане на еврото, правилата за двойното обозначаване на цените, въпроси, свързани с данъчни и осигурителни декларации, банкови сметки и лихви, както и с въпроси относно правата и защитата на потребителите.

На 27 октомври информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха в Кюстендил, Ветрино, Мездра, Полски Тръмбеш и Хаджидимово.

По темата за еврото трябва да се говори спокойно, аргументирано и ясно, каза вицепремиерът Атанас Зафиров на срещата в Кюстендил. По думите му темата предизвиква много и различни реакции и колебания особено сред по-възрастното население. Зафиров посочи, че в държавите, които вече са въвели еврото, инфлационният процес е временен и в по-голямата си част минимален, в границите на половин процент. По думите му контролните органи трябва да бъдат по-ефективни и да действат превантивно, за да се преодолее инфлационният натиск.

На 28 октомври се проведоха информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас във Варна, Камено, Крумовград, Кубрат, Раковски, Панагюрище, Харманли.

Туристическият бранш е сред най-подготвените за приемането на еврото на 1 януари догодина, каза във Варна зам.-министърът туризма Ирена Георгиева пред участниците в срещата. Като положителен ефект от приемането на новата валута Георгиева посочи още, че българите ще пътуват по-спокойно, без скрити такси при плащанията им в чужбина. Искаме да наложим България като сигурна страна, с добър имидж, като свързана дестинация, имаме всички предпоставки за това, допълни зам.-министърът на туризма.

На 29 октомври информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състояха в Нови пазар, Елхово, Златоград, Трън, Ябланица.

Сред основните акценти на срещата в Трън бе изискването за обозначаване на цените както в лева, така и в евро от търговците, което ще остане в сила до 8 август 2026 г. Инспекторът от КЗП Елена Гюрова обясни още, че въвеждането на еврото няма да изисква подписване на нови договори или анекси към съществуващи споразумения с работодатели и банки, тъй като промяната ще се извършва автоматично. Експертът от КЗП разясни също така, че ако гражданин има повече от една сметка в банка, например левова и еврова, може да избере коя от тях да остане, а другата ще бъде закрита, без притежателят да дължи такси за това. Допълнителна информация беше предоставена и от Лилия Василева, служител в офиса на НАП - Перник. Тя разясни подробности относно попълването на данъчните декларации. Василева допълни, че след 1 януари всички плащания към НАП ще се извършват единствено в евро, тъй като институцията не приема касови плащания, а само банкови преводи.

На 30 октомври информационни срещи за еврото се състояха в Шумен, Белене, Пирдоп, Царево, Ценово.

По време на информационната среща в Шумен Илия Лингорски, член на Управителния съвет на Българската народна банка, посочи, че внимателно се следят всички въпроси, които възникват по време на информационна срещи в страната, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. "На сайта на БНБ непрекъснато се обновява дълъг списък с отговори на въпроси, които събираме в тези формати и при възможност я отпечатваме и на брошури, за да дадем възможност в реално време хората да имат достъп до това, което ги вълнува по отношение на превалутирането и подготовката за 1 януари", каза той. Задачите, които остават пред всички нас, са да осигурим плавен преход и техническа готовност на всички участници, да поддържаме макроикономическа стабилност и дисциплина в публичните финанси, да запазим висока степен на обществена информираност и доверие, обобщи Лингорски.

На 31 октомври информационни срещи, свързани с присъединяването ни към еврозоната от 1 януари 2026 г. се състояха в Белоградчик, Каварна, Медковец, Невестино, Трявна.

Търговци от община Медковец зададоха въпроси за това как точно ще връщат ресто на клиентите си през януари 2026 година и получиха отговор, че ще трябва да заявят в банка стартов пакет за началото на годината, с който ще получат евро банкноти и монети, но ако те свършат, то през януари ще могат да връщат и в лева. На въпрос за очакваното покачване на цените беше даден отговор, че всеки гражданин е в правото си да сигнализира КЗП, ако види в някой търговски обект рязко повишаване на някоя цена. Съобщено беше и какви са санкциите при евентуални нарушения от страна на търговците. Присъстващи на срещата хора от Медковец и други селища на общината питаха къде ще могат да обменят своите левове в евро след 1 януари 2026 година, предвид че в общината няма офис на банка или банков клон. Те получиха отговор, че това ще може да стане в пощенските станции във всички селища.