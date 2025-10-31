Комисията за защита на потребителите организира срещи в 168 общински центрове и селища по повод въвеждането на еврото у нас

Комисията за защита на потребителите (КЗП) организира срещи в 168 общински центрове и селища по повод въвеждането на еврото у нас, които се проведоха в рамките на месец и половина, съобщиха от Комисията. Събитията, преминали при голям интерес, бяха част от информационната кампания на Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ), като в тях взеха активно участие представители на Националната агенция по приходите (НАП), национално представените потребителски асоциации, синдикатите. Ръководството на КЗП - и.д. председателят Александър Колячев и Цветислава Лакова - член на КЗП, също се включи в разговорите на живо по места.

По време на срещите потребителите и търговците бяха запознати с основните права и задължения, които са регламентирани в Закона за въвеждане на еврото в Република България и имаха възможност да зададат всички лични въпроси, които съпровождат процеса към преминаването към единната европейска валута. Екипите на КЗП раздадоха множество информационни брошури, включително за незрящи. Отново бяха разяснени правилата за двойното обозначаване на цените, а именно, че до 8 август 2026 г. цените на всички стоки и услуги трябва да бъдат обозначени в лева и в евро, като изискването е цените да са изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят.

Експертите също така припомниха, че връщането на рестото през януари ще бъде в евро, а ако няма наличност в касата на търговеца, може и в левове, но не се допуска едновременно връщане на ресто в двете валути. Акцент в срещите бяха и начините за подаване на сигнали и жалби при установени нарушения. Това става чрез онлайн форма в сайта на КЗП, през мобилното приложение на Комисията, на горещия телефон 0700 11 122 и на място в регионалните офиси на КЗП. Важни елементи от приложението на КЗП са "евро калкулатор", където можете да преобразувате веднага от лев в евро и обратно по официалния курс и "проверка на етикет", където чрез камерата на телофона си да сканирате етикета, за да се уверите, че превалутирането е правилно.

БТА припомня, че националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България започна през септември и обхвана цялата страна - всички 28 областни градове и над 100 населени места в по-малки общини. След изпълнение на критериите за членство в еврозоната страната ни ще въведе новата валута от 1 януари 2026 г. с период на двойно обращение на лев и евро от 1 месец. България ще бъде 21-вият член на валутния съюз.