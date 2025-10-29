Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Нови пазар, Елхово, Златоград, Ябланица и Трън

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Нови пазар, Елхово, Златоград, Ябланица и Трън.

Срещите ще започват в 11:00 часа, като ще се проведат на следните места: в Елхово, Златоград, Ябланица и Трън – в местните общини, а в Нови пазар в заседателна зала в Общинска администрация, ул. "В. Левски" № 3.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Експертите ще обясняват на гражданите как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения и др. Участниците ще могат да задават своите въпроси.