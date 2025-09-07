Пътят на еврото у нас: Националната информационна кампания премина през Бургас, Стара Загора и Пловдив в първата си седмица

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България започна тази седмица и се предвижда в следващите два месеца да обхване цялата страна - всички 28 областни градове и над 100 населени места в по-малки общини. След изпълнение на критериите за членство в еврозоната страната ни ще въведе новата валута от 1 януари 2026 г. с период на двойно обращение в лева и евро от 1 месец. България ще бъде 21-вият член на валутния съюз, а с приближаването на датата в оставащите седмици подготовката навлиза във финална фаза.

В събитията от кампанията по места участват представители на водещите институции в процеса - Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др. Експертите целят да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове, и отговарят на въпроси, които гражданите поставят по отношение на членството в еврозоната и приемането на еврото.

БУРГАС

Националната информационна кампания започна от Бургас на 2 септември. Тя беше открита лично от премиера Росен Желязков и представители на правителството, Българската народна банка, държавни институции, местните власти, социални партньори и на Европейската комисия, които подчертаха значението на плавния и прозрачен преход към единната валута. Акцентът в изказванията беше поставен върху ползите от членството в еврозоната - стабилност на цените, защита на спестяванията, достъп до инвестиции, конкурентоспособност на бизнеса, ръст на доходите, улеснена търговия на вътрешния и европейския пазар и др.

Министър-председателят Росен Желязков подчерта, че въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, който да не създава обществено напрежение. По думите му кампанията трябва ясно да обясни пътя към приемането на еврото, предизвикателствата и очакваните от институциите трудности, както и начините, по които могат да бъдат смекчени евентуални негативни ефекти.

Българските пощи ще имат ключова роля при обмяната на левове в евро в над 2230 населени места, където няма банкови клонове или банкомати, посочи вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той съобщи, че вече са закупени и внедрени всички необходими технически средства.

Министърът на финансите Теменужка Петкова изтъкна, че членството на страната ни в еврозоната е гаранция за икономическа и ценова стабилност, за повече инвестиции, за икономически растеж и за повишаване на доходите. По думите ѝ ключът към успеха за въвеждане на еврото е българските граждани, бизнесът и местните власти да получават обективна информация за всеки етап от процеса.

Според министъра на енергетиката Жечо Станков държавата е демонстрирала стабилен подход за въвеждането на единната валута, като гарантира спокойствие на гражданите за техните доходи и спестявания.

Министърът на туризма Мирослав Боршош каза, че кампанията е насочена към професионален, обективен диалог с бизнеса и местните власти, а сектор туризъм отдавна е провел необходимите разговори с бизнеса и местните власти във връзка с присъединяването на България към еврозоната.

Сега централна роля заемат практическите действия, които ще определят доколко успешно ще бъде реализиран преходът към новата валута за икономиката, за бизнеса и най-вече за хората, според управителя на Българската народна банка Димитър Радев. По думите му бизнесът ще бъде сред основните бенефициенти при въвеждането на еврото.

С присъединяването си към еврозоната България става част от общност, в която близо 400 млн. граждани на 20 държави членки на ЕС използват еврото като национална валута, подчерта зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. Сред основните приоритети на министерството са наблюдението на движението на средните цени на основни стоки и услуги, както и контролът върху необоснованото им повишаване.

Присъединяването към еврозоната е стратегическа инвестиция, както беше при присъединяването ни към ЕС преди 18 години, изтъкна заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. Тя припомни, че еврото е втората по мощ валута в света, символ на европейското единство и източник на икономически растеж.

Процесът на присъединяване към еврозоната е дълъг път, извървян с усилията на много партньори, напомни председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

За Бургас и региона е чест и привилегия именно от тук да започне националната кампания за въвеждане на еврото, заяви кметът на общината Димитър Николов, който акцентира, че около 70 на сто от летните туристически продукти се развиват в областта, което има значение за икономиката.

СТАРА ЗАГОРА

За покачването на цените в търговските обекти и защо се допуска това, бяха питани експертите по време на работната среща в Стара Загора, част от информационната кампания за въвеждането на еврото, на 3 септември. Акцент в разговорите бяха и често поставяни въпроси като този, свързан с разплащанията в периода на двойно обращение през януари, за превалутирането на заплати и пенсии, и как конкретно ще се снабдяват хората и бизнесът с евробанкноти и монети.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев, който беше модератор на дискусията, подчерта, че към днешна дата процесът на прехода от лева към евро се реализира с добри и ефективни темпове. Той посочи, че държавни институции могат да предприемат действия при недобросъвестни практики от търговци при смяната на валутата.

Въвеждането на еврото по никакъв начин няма да повиши сметките за електроенергия, коментира зам.-министърът на енергетиката Георги Самандов друг важен въпрос, вълнуващ обществеността.

Символичният домакин на срещата - зам.-кметът на община Стара Загора Светослав Колев посочи, че няма спор за ползите, които ще получим при въвеждане на еврото.

В дискусията взеха участие още представители на Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националния осигурителен институт, които разясниха основните стъпки и срокове при въвеждането на новата валута. По време на срещата специално внимание беше обърнато на подготовката на институциите за обслужване на гражданите.

ПЛОВДИВ

Какви са възможностите, които идват с членството в еврозоната, каква е готовността на информационните системи и структури, и как да се предпазят хората от измами при въвеждането на новата валута, бяха сред основните въпроси, обсъдени по време на информационната среща в Пловдив. Градът беше домакин на Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България на 4 септември. До края на октомври е предвидено за област Пловдив да се организират срещи в 10 общини, стана известно по време на събитието.

Въвеждането на еврото ще улесни електронното управление и дигиталната трансформация, като премахне необходимостта от конвертиране на валути при трансгранични плащания, акцентира в изказването си министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов увери присъстващите, че ведомството следи строго превалутирането, за да не се допуска изкуствено повишение на цените, и въвежда постоянно наблюдение на основните стоки и услуги, за което обществото ще бъде информирано редовно.

Въвеждането на еврото е път към много преки ползи за българския бизнес, ще ни позволи достъп и до така наречените зелени инвестиции, подчерта министърът на околната среда и водите Манол Генов. По думите му това ще даде възможност и за повишаване на качеството на живот на българските граждани.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев информира, че Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната. Като основна задача за управляващите в периода на въвеждането на еврото Георгиев посочи да не се допусне недобросъвестни спекуланти да натоварят гражданите.

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев посочи, че са били направени необходимите стъпки нашата законодателна рамка да отговаря на изискванията на държавите от еврозоната. Както и досега бюджетният процес, който предстои, ще бъде съобразен с определени фискални правила, каквито са за всички държави в еврозоната.

Събитието беше открито от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който заяви, че градът със своя динамичен бизнес, университетите и гражданския си потенциал ще бъде един от двигателите на процеса на въвеждане на еврото в България.

Пловдивчани питаха експертите за доходите си - как ще се извърши закръгляването на заплатите при превалутиране от лева в евро, ще изискват ли банките декларация за произход на средствата и дори за специфични казуси. В разговора беше откроен и друг важен въпрос - за разпознаването на фалшиви европари.

Какво предстои във втората седмица от кампанията?

Следващата седмица Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас ще продължи със срещи в Търговище, Добрич, Разград, Благоевград и Силистра. Те са предвидени последователно в периода от 9 септември до 12 септември.