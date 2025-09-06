Партньорството между България и Гърция е още по-важно с въвеждането на еврото, посочи регионалният министър Иван Иванов в Солун

Подробно търсене

Мартин Леков
Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София/Солун,  
06.09.2025 17:46
 (БТА)
Партньорството между България и Гърция придобива още по-голямо значение предвид присъединяването към еврозоната. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на откриването на българския павилион по време на 89-ото Международно изложение в Солун, съобщават от пресцентъра на министерството.

"С Гърция ни свързва не само съседството, но и партньорството в редица сфери. Тези взаимоотношения са още по-важни, предвид едно от най-значимите събития, което предстои за страната ни - въвеждането на еврото", каза Иванов.

"Еврото изисква внимание не само към възможностите, които предоставя, но и към притесненията на нашите съграждани", каза още регионалният министър. По думите му е важно да знаем опита на страните, въвели еврото, сред които е Гърция, и че форумът в Солун дава изключителни възможности за изследване на опита именно по тази тема. "Вярвам, че страните ни могат да бъдат движеща сила Балканите да станат най-доброто място за живот, а и за инвестиции", каза още министър Иванов. Той посрещна гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който посети българския павилион, пише в съобщението.

По-късно министър Иванов проведе двустранна среща с министъра на развитието на Република Гърция Панайотис Теодорикакос, в която двамата очертаха възможностите за по-тясно сътрудничество. Двамата министри бяха категорични, че въвеждането на еврото в България ще подобри инвестиционния климат и ще улесни икономическите отношения. Акцент в разговора бяха развитието на индустриални зони в двете страни и усвояването на европейски средства, включително чрез трансгранично сътрудничество, където България и Гърция имат дълбоки традиции, се посочва в съобщението.

В рамките на изложението в Солун България е официална гостуваща държава предвид предстоящото членство в еврозоната. Българският павилион е организиран от Българо-гръцката търговско-промишлена камара и "Грийн транзишън форум" (Green Transition Forum) и е посветен на присъединяването ни към валутния съюз.

/ВЙ/

