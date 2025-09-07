Модернизирането на инфраструктурата в трансграничния регион ще даде тласък на икономиката, каза регионалният министър Иван Иванов в Гърция

Модернизирането на пътните връзки и инфраструктурните мрежи между България и Гърция представлява възможност за постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на стандарта на живот в двете страни. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на провеждащия се в Солун, Гърция, форум, организиран от Българо-Гръцката търговско-промишлена палата и "Грийн транзишън форум“ (Green Transition Forum), съобщават от пресцентъра на ведомството. Форумът е част от 89-ото издание на Международното изложение в Солун, като акцентира на присъединяването на България към еврозоната.

"Създаването на ефективни транспортни и инфраструктурни мрежи е неоспорима възможност за даване на тласък за икономическия напредък, за постигане на устойчив растеж и подобряване стандарта на живот както в България и Гърция, така и в страните от региона ни и в целия Европейски съюз", каза Иванов.

Министърът обяви новина за двете страни, а именно одобряването на проекта "CrossBо 2" от Комитета за наблюдение на програмата на 01.09.2025 г., който е поредна стъпка в процеса на подобряване на трансграничната свързаност, пише в съобщението.

Проектът е в партньорство между българската Агенция "Пътна инфраструктура" и гръцката компания "ЕГНАТИА ОДОС" С.А. и предвижда подобряване и модернизиране на околовръстния път на Рудозем, пътя Кърджали - Маказа и изготвяне на технически проект за главна пътна комуникация на град Смолян в България, както и за модернизация на останалите части от пътната ос Ксанти – Ехинос – гръцко-българската граница в Гърция.

"Модернизирането на пътните връзки в трансграничния ни регион е стимул за развитието на икономиката между държавите ни и фактор за подобряване на условията за живот на хората в него", подчерта Иванов. Той разказа за проектите, по които страната ни работи за транспортна свързаност като предстоящото пускане на цялата АМ "Европа", работата по доизграждане на АМ "Струма" в частта на Кресненското дефиле и др. "Макар да са на територията на страната ни, те ще допринесат за по-доброто развитие на целия регион", обобщи Иванов.

Регионалният министър акцентира и на програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, която предоставя възможности за развитие не само в областта на пътната инфраструктура. Като пример той посочи, че до края на годината предстои да бъде обявена целева покана за подкрепа на микро и малки предприятия от трансграничния район чрез Фонд за малки проекти за директна подкрепа на местния бизнес на стойност 5,8 млн. евро.

"До средата на месеца очакваме да бъде одобрен проект "FLOOD PROTECTION 2", който цели намаляване на риска от природни бедствия, свързани с наводнения и ще допринесе за повишаване на сигурността на местното население", обяви Иванов.

БТА припомня, че Иван Иванов участва вчера и на откриването на българския павилион в рамките на Международното изложение в Солун, заявявайки, че партньорството между България и Гърция придобива още по-голямо значение предвид присъединяването към еврозоната. Министър Иванов посрещна гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който посети българския павилион вчера.