Подробно търсене

Модернизирането на инфраструктурата в трансграничния регион ще даде тласък на икономиката, каза регионалният министър Иван Иванов в Гърция

Мартин Леков
Модернизирането на инфраструктурата в трансграничния регион ще даде тласък на икономиката, каза регионалният министър Иван Иванов в Гърция
Модернизирането на инфраструктурата в трансграничния регион ще даде тласък на икономиката, каза регионалният министър Иван Иванов в Гърция
Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София/Солун,  
07.09.2025 14:41
 (БТА)

Модернизирането на пътните връзки и инфраструктурните мрежи между България и Гърция представлява възможност за постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на стандарта на живот в двете страни. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на провеждащия се в Солун, Гърция, форум, организиран от Българо-Гръцката търговско-промишлена палата и "Грийн транзишън форум“ (Green Transition Forum), съобщават от пресцентъра на ведомството. Форумът е част от 89-ото издание на Международното изложение в Солун, като акцентира на присъединяването на България към еврозоната.

"Създаването на ефективни транспортни и инфраструктурни мрежи е неоспорима възможност за даване на тласък за икономическия напредък, за постигане на устойчив растеж и подобряване стандарта на живот както в България и Гърция, така и в страните от региона ни и в целия Европейски съюз", каза Иванов.

Министърът обяви новина за двете страни, а именно одобряването на проекта "CrossBо 2" от Комитета за наблюдение на програмата на 01.09.2025 г., който е поредна стъпка в процеса на подобряване на трансграничната свързаност, пише в съобщението. 

Проектът е в партньорство между българската Агенция "Пътна инфраструктура" и гръцката компания "ЕГНАТИА ОДОС" С.А. и предвижда подобряване и модернизиране на околовръстния път на Рудозем, пътя Кърджали - Маказа и изготвяне на технически проект за главна пътна комуникация на град Смолян в България, както и за модернизация на останалите части от пътната ос Ксанти – Ехинос – гръцко-българската граница в Гърция. 

"Модернизирането на пътните връзки в трансграничния ни регион е стимул за развитието на икономиката между държавите ни и фактор за подобряване на условията за живот на хората в него", подчерта Иванов. Той разказа за проектите, по които страната ни работи за транспортна свързаност като предстоящото пускане на цялата АМ "Европа", работата по доизграждане на АМ "Струма" в частта на Кресненското дефиле и др. "Макар да са на територията на страната ни, те ще допринесат за по-доброто развитие на целия регион", обобщи Иванов.

Регионалният министър акцентира и на програмата за трансгранично сътрудничество между Гърция и България, която предоставя възможности за развитие не само в областта на пътната инфраструктура. Като пример той посочи, че до края на годината предстои да бъде обявена целева покана за подкрепа на микро и малки предприятия от трансграничния район чрез Фонд за малки проекти за директна подкрепа на местния бизнес на стойност 5,8 млн. евро.

"До средата на месеца очакваме да бъде одобрен проект "FLOOD PROTECTION 2", който цели намаляване на риска от природни бедствия, свързани с наводнения и ще допринесе за повишаване на сигурността на местното население", обяви Иванов.

БТА припомня, че Иван Иванов участва вчера и на откриването на българския павилион в рамките на Международното изложение в Солун, заявявайки, че партньорството между България и Гърция придобива още по-голямо значение предвид присъединяването към еврозоната. Министър Иванов посрещна гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който посети българския павилион вчера.

/ВЙ/

Свързани новини

06.09.2025 17:46

Партньорството между България и Гърция е още по-важно с въвеждането на еврото у нас, посочи регионалният министър Иван Иванов в Солун

Партньорството между България и Гърция придобива още по-голямо значение предвид присъединяването към еврозоната. Това посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на откриването на българския павилион по време на 89-ото
06.09.2025 16:32

Присъединяването на България към еврозоната е стратегически избор, каза зам.-министърът на финансите Методи Методиев в Солун

Членството в еврозоната е стратегически избор за България, който укрепва позицията на страната ни в Европа както икономически, така и политически. Това изтъкна заместник-министърът на финансите Методи Методиев в Солун, където участва в Международния
06.09.2025 12:25

До 1 октомври 2026 г. инфраструктурата на Вертикалния газов коридор ще бъде изградена, каза изп. директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов

До 1 октомври 2026 г. инфраструктурата на българска територия на Вертикалния газов коридор ще бъде изградена. Това посочи изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов в рамките на участието си в 9-ия Енергиен форум за Югоизточна

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:03 на 07.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация