Присъединяването на България към еврозоната е стратегически избор, каза зам.-министърът на финансите Методи Методиев в Солун

Членството в еврозоната е стратегически избор за България, който укрепва позицията на страната ни в Европа както икономически, така и политически. Това изтъкна заместник-министърът на финансите Методи Методиев в Солун, където участва в Международния панаир. В рамките на изложението България е официална гостуваща държава предвид предстоящото членство в еврозоната, съобщават от финансовото ведомство на сайта си.

Българският павилион е организиран от Българо-гръцката търговско-промишлена камара и "Грийн транзишън форум" (Green Transition Forum) и е посветен на присъединяването ни към валутния съюз. На форума бяха обсъдени постигнатите резултати и предстоящите дейности, свързани с подготовката за въвеждането на еврото, както и ползите от по-дълбока интеграция в Европейския съюз.

Методи Методиев подчерта значението на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. като стратегическа стъпка за икономическата стабилност, ускоряване на конвергенцията и засилване на доверието на инвеститорите. Той отбеляза, че преходът към общата валута е резултат от дългогодишни усилия на институции, експерти и бизнес общността, както и от подкрепата на европейските партньори, включително Гърция, и завършва пълната европейска интеграция на страната.

Заместник-министърът изтъкна, че "присъединяването към еврозоната е стратегически избор, който укрепва икономическата и политическата позиция на България в Европа“. Страната ни е подготвена за плавен преход, като процесът ще бъде прозрачен, ясен и удобен за гражданите, бизнеса и институциите, пише в съобщението.

В рамките на събитието заместник-министър Методиев акцентира върху силното двустранно сътрудничество и задълбочените търговски отношения между България и Гърция, като уточни, че в резултат от въвеждането на еврото в страната ни ще бъде премахнат валутният риск и значително ще намалеят трансакционните разходи. Това от своя страна ще има благоприятен ефект, улеснявайки търговията и пътуванията между двете страни, се посочва в съобщението.

БТА припомня, че информационната кампания относно присъединяването на България към еврото вече официално започна тази седмица. Кампанията цели да обхване всички 28 областни градове и над 100 населени места на територията на цялата страна.