Националната информационна кампания за въвеждането на еврото у нас ще продължи със срещи в Търговище, Добрич, Разград, Благоевград и Силистра

Продължават информационните срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите, посветени на въвеждането на еврото в България, като в периода 9-12 септември срещи ще се проведат в Търговище, Добрич, Разград, Благоевград и Силистра. Това съобщават от Министерството на финансите (МФ).

По време на дискусиите, които са част от Националната информационна кампания, ще бъде представена ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото, отбелязват от МФ. Участие в срещите ще вземат водещите институции в процеса - Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт, както и партньорите ни от Икономическия и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и други.

На 9 септември (вторник) информационна среща ще се проведе в Търговище от 14:00 ч. в хотел "Терра Европа". На 10 септември дискусия за еврото ще има в Добрич, от 10:00 ч. в зала на Община Добрич. На 11 септември информационни срещи ще се състоят в Разград - от 10:00 ч. в зала "Филхармония" и в Благоевград - от 10:00 ч. в зала "22 септември" на Община Благоевград. На 12 септември дискусия по темата ще има в Силистра - от 10:00 ч. в залата на Община Силистра.

БТА припомня, че Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България беше открита в Бургас на 2 септември. По време на откриването на кампанията министър-председателят Росен Желязков каза, че въвеждането на еврото трябва да бъде информиран и спокоен процес, който да не създава обществено напрежение.

На 3 септември Стара Загора беше домакин на работна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Вчера информационна среща за членството в еврозоната се състоя в Пловдив. На нея бяха дискутирани ключови въпроси около въвеждането на еврото у нас, сред които възможностите, предлагани от членството в еврозоната, готовността на информационните системи и структури, предпазването на граждани от измами.