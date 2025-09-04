Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото, се проведе днес в Пловдив

В Пловдив днес беше проведена информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Участие в събитието взеха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, министърът на електронното управление Валентин Мундров, министърът на правосъдието Георги Георгиев, министърът на околната среда и водите Манол Генов и др. Символични домакини бяха заместник-министърът на финансите Методи Методиев и кметът на Пловдив Костадин Димитров. На форума присъстваха още областният управител проф. Христина Янчева, представители на местните власти, бизнеса и граждани.

Събитието беше открито от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който заяви, че Пловдив със своя динамичен бизнес, университетите и гражданския си потенциал ще бъде един от двигателите на процеса на въвеждане на еврото в България. Само чрез дискусия, обмяна на идеи и мнения ще се изгради общо разбиране да свържем въвеждането на еврото с реалния шанс за по-стабилно, предвидимо и успешно бъдеще, посочи Димитров.

По време на информационната среща беше акцентирано върху това, че членството на България в еврозоната е възможност и предпоставка за по-добър, по-ускорен растеж и по-догонващ такъв. Това каза заместник-министърът на финансите Методи Методиев по време на откриването на събитието. По негови думи през годините са били направени необходимите стъпки, свързани както с провеждането на редица структурни реформи, така и необходимите законодателни промени, така че нашата законодателна рамка да отговаря на изискванията на държавите от еврозоната.

Съвместно с административните органи още миналата година Министерството на електронното управление е идентифицирало използваните информационни системи, които обхващат финансови данни и е изготвена методика за тяхното адаптиране. Така е поставена стабилна основа за навременното и качественото изпълнение на изискванията, заложени в Закона за въвеждане на еврото в България, заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров.

Министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов постави друг фокус, а именно, че малките и средни предприятия, които са гръбнакът на българската икономика, ще бъдат най-големите печеливши от въвеждането на еврото. Общата валута ще улесни и достъпа на малките и средни фирми до европейските пазари, а договорите с партньори от чужбина ще са по-сигурни, обясни министър Дилов. Според него тези фирми ще имат повече ресурси за инвестиции, иновации и разширяване на дейността си.

Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че тепърва осъзнаваме, че ставайки част от еврозоната, ще получаваме много повече шансове за икономическа сигурност и финансова стабилност. Според него това ще важи във всички сфери на държавната политика, а е особено важно за околната среда, като този процес ще ни позволи достъп и до така наречените зелени инвестиции. Министърът на околната среда и водите допълни, че това ще ни даде възможност като държава, като секторна политика в околната среда и водите, да повишим качеството на живот на българските граждани.

Друг акцент от днешната среща постави и министърът на правосъдието Георги Георгиев, който заяви, че Търговският регистър е напълно готов за присъединяването към еврозоната. Според Георгиев приемането на България в еврозоната означава възможност за икономическа и ценова стабилност, а Пловдив като индустриално лице на България има изключителна полза от това. Министърът посочи, че българските граждани ще бъдат защитени чрез валутата, с която плащат 400 млн. граждани.

Съветникът в Българската народна банка (БНБ) Маринела Петрова открои и друг важен въпрос - фалшивите евробанкноти. До края на годината ще се проведе кампания сред гражданите за разпознаване на фалшификатите. По думите ѝ един от най-важните въпроси е именно този за фалшифицирането на еврото и съвместно с МВР се работи за защитата и предпазването на гражданите от измами и доставка на фалшиви банкноти.

До края на октомври е предвидено да се проведат общо 165 срещи на територията на различни общини в цяла България, като за област Пловдив ще се организират срещи в 10 общини - Сопот, Хисаря, Стамболийски, Брезово, Кричим, Първомай, Садово, Асеновград, Перущица и Раковски, съобщиха от КЗП.

В края на събитието присъстващите имаха възможност да зададат и своите въпроси на участниците. Как ще се извърши закръглянето на заплатите при превалутиране от лева в евро и ще изискват ли банките декларация за произход на средствата, ако се обменят суми над 10 000 лева бяха сред въпросите, които вълнуваха гражданите.

Целта на информационната кампания е водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и др., да предоставят ясна, подробна и достоверна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Партньори в кампанията са Икономическият и социален съвет, Националното сдружение на общините, работодателските и синдикалните организации, Асоциацията на банките в България и др.